NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Inditex nach Jahreszahlen von 33 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der weltgrößte Bekleidungskonzern habe sehr starke Kennziffern ausgewiesen, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zwar sei auch Inditex nicht immun gegen die Auswirkungen der Coronakrise, biete aber weiterhin höchste Qualität und sei innerhalb der Branche am besten positioniert./edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2020 / 15:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2020 / 15:31 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0148396007

