FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 19. März TERMINE UNTERNEHMEN 06:55 DEU: Encavis, Jahreszahlen 07:00 CHE: Zur Rose, Jahreszahlen, Frauenfeld 07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Jahreszahlen (detailliert) + 10.00 Bilanz-Pk 07:00 DEU: Lufthansa, Jahreszahlen 07:30 DEU: Bechtle, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: HeidelbergCement, Jahreszahlen (detailliert) + 10.00 Bilanz-Pk 07:30 DEU: Instone Real Estate, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Krones, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Koenig & Bauer AG, Jahreszahlen 07:30 DEU: Vossloh, Jahreszahlen 07:50 LUX: SAF Holland, Jahreszahlen 08:00 DEU: Westwing, Jahreszahlen 08:00 GBR: Next, Jahreszahlen 08:30 DEU: BMW Analysten- und Investorenkonferenz 10:00 DEU: Alte Leipziger-Hallesche, Bilanz-Pk 10:00 DEU: BayernLB, Jahreszahlen 11:00 DEU: Deutsche Familienversicherung, Bilanz-Pk 11:00 DEU: Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Bilanz-Pk 17:45 ITA: Enel, Jahreszahlen 18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE --- TERMINE KONJUNKTUR 10:00 DEU: ifo-Konjunkturprognose 10:00 DEU: Ifo Institut - vorläufige Daten zum Geschäftsklima März 10:00 NOR: Notenbank-Entscheidung 12:00 TUR: Notenbank-Entscheidung 13:30 USA: Leistungsbilanz Q4/19 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 15:00 USA: Frühindikator DEU: Tarifverhandlungen Bauindustrie - erste Runde JPN: Notenbank-Entscheidung SONSTIGE TERMINE 09:30 LUX: EuGH-Gutachten zum Stickstoffausstoß von Dieselfahrzeugen, Luxemburg 10:30 DEU: Jahres-Pk Verband der Wellpappen-Industrie, Frankfurt/M. ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi