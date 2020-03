BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Ratspräsident Charles Michel hat die Europäer zur Anpassung an die Coronakrise aufgefordert. Um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, müssten die Menschen mehr soziale Distanz halten und ihre Mobilität einschränken. "Das ist nicht natürlich, das ist nicht einfach, aber die Krise erfordert die richtigen Antworten. Wir müssen unser Verhalten dementsprechend anpassen", sagte Michel der Zeitung "Welt" und anderen europäischen Medien.



Der Ratspräsident forderte die Bürger auf, persönliche Verantwortung im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung der Lungenkrankheit Covid-19 zu übernehmen: "Jeder EU-Bürger kann Teil sein der Lösung im Kampf gegen die Coronakrise, indem er sich an die Anordnungen der nationalen Behörden hält. Es ist sehr wichtig in den kommenden Tagen, dass die Anordnungen der nationalen Behörden genau befolgt werden", sagte Michel in dem Interview.



Die 27 EU-Staaten haben Michel zufolge verstanden, dass sie das Virus nur gemeinsam eindämmen können. "Nicht alle Entscheidungen können auf europäischer Ebene getroffen werden", sagte der Ratspräsident, der die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten organisiert. "Es werden nicht in jedem Fall die gleichen Entscheidungen getroffen von den Mitgliedstaaten, aber die Orientierung ist immer gleich: Wir versuchen, so viele Leben zu retten wie möglich."/ff/DP/fba