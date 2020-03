BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag will in der kommenden Woche wegen der Coronakrise nur noch dringende Entscheidungen fällen und in abgespeckter Zusammensetzung tagen. Zwischen den Fraktionen und Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) bestehe Einvernehmen, "nur dringend notwendige Beschlüsse zu fassen", schrieb der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Grosse-Brömer (CDU), den Unionsabgeordneten am Mittwoch. Der Brief liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.



Im Vordergrund stünden Beschlüsse, die zur Bewältigung der Coronakrise notwendig seien, schrieb Grosse-Brömer. Dazu müssten die Mitglieder in den zuständigen Fachausschüssen anwesend sein. Auf die Anwesenheit weiterer Abgeordneter solle möglichst verzichtet werden, um die Risiken einer Ansteckung gering zu halten.



Zwar liege es in der Verantwortung jedes Abgeordneten, ob er an einer Plenarsitzung teilnehme. "Wir bitten jedoch insbesondere Abgeordnete, die in eine Risikogruppe fallen oder sich nach den geltenden Empfehlungen in Selbstquarantäne befinden, allen Sitzungen fern zu bleiben."



Die grundsätzlich notwendige Zusammensetzung des Plenums für die Verabschiedung der Beschlüsse werde derzeit rechtlich geprüft und zwischen den Fraktionen besprochen, heißt es in dem Schreiben weiter. Auch in der Fraktion wolle man zudem "physische Zusammenkünfte vermeiden". Arbeitsgruppen könnten sich auch in Telefonkonferenzen zusammenschalten./bk/DP/nas