PARIS (dpa-AFX) - Frankreich will wegen des Coronavirus den Gesundheitsnotstand ausrufen. Mit einem speziellen Notstandsgesetz will die Regierung auch Milliardenhilfen für die Wirtschaft aufbringen. "Die Regierung wird das Parlament bitten, ihr die Mittel zur Bewältigung der Situation zu geben", kündigte Premierminister Édouard Philippe am Mittwoch an. Die Gesetzesentwürfe sollen dem Kampf gegen die Ausbreitung der Pandemie eine rechtliche Grundlage geben.



Die Regierung bekäme damit auch die Möglichkeit, Beschlüsse schnell per Dekret umzusetzen. Philippe versicherte, es gehe nicht um eine Beschränkung der Freiheit, sondern um allgemeine Maßnahmen zur Bekämpfung der Epidemie. Damit unterscheidet sich der Gesetzesentwurf etwa von dem Notstandsgesetz, das nach den Terroranschlägen in Frankreich 2015 angewandt wurde. Seit Dienstag gilt in Frankreich bereits eine Ausgangssperre.



Wirtschaftsminister Bruno Le Maire kündigte unmittelbare Hilfen in Höhe von 45 Milliarden Euro für die französische Wirtschaft an. Für kleine Unternehmen und kleine Geschäfte sollen Miet-, Gas- und Stromrechnungen ausgelegt werden. Die Regierung werde auch einen "Aufschub" von Sozial- und Steuerabgaben organisieren. Zudem soll es eine Staatsgarantie von 300 Milliarden Euro für neue Bankkredite an Unternehmen geben./nau/DP/nas