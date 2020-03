BERLIN (dpa-AFX) - Nach einem Fall von Coronavirus hat das Berliner Abgeordnetenhaus seine Plenarsitzung an diesem Donnerstag abgesagt. Wie das Parlament am Mittwoch mitteilte, ist der Auslöser ein Besuch des israelischen Botschafters Jeremy Issacharoff, der inzwischen positiv auf das Virus getestet wurde. Bei der Vorstellung eines Gemäldes der Holocaust-Überlebenden und Berliner Ehrenbürgerin Margot Friedländer am 9. März hätten etliche Abgeordnete Kontakt zu Issacharoff gehabt, darunter auch Präsident Ralf Wieland und Vizepräsidentin Cornelia Seibeld.



Bei der Ehrung war auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) anwesend. Er habe sich vorsorglich in Quarantäne begeben, berichteten am Mittwochabend übereinstimmend "rbb" und "Tagesspiegel" nach Informationen aus der Senatskanzlei./ee/DP/fba