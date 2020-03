Den März 2020 werden wohl auch Platininvestoren so schnell nicht vergessen. Denn es ging regelrecht eine Falltür an den Börsen auf und der Platinpreis fiel hinein. Dabei kam es mit dem Unterschreiten wichtiger Unterstützungen zu einer Beschleunigung des Absturzes.Zentral dabei ist das bisherige Zyklustief vom Oktober 2008 bei 747,50 Dollar, welches das erste Mal am 13.03.2020 intraday unterschritten wurde. Seither hat Platin weitere 20 % eingebüßt und kämpft nun mit der Marke von 600 Dollar.

