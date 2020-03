NORMA Group beschließt Produktionsunterbrechungen und schlägt Aussetzung der Dividende für das Geschäftsjahr 2019 vorDGAP-Ad-hoc: NORMA Group SE / Schlagwort(e): Marktbericht/Dividende NORMA Group beschließt Produktionsunterbrechungen und schlägt Aussetzung der Dividende für das Geschäftsjahr 2019 vor18.03.2020 / 20:25 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Aufgrund der Corona-Krise hat die NORMA Group SE (ISIN DE 000A1H8BV3 / WKN A1H8BV, "NORMA Group") ein internationaler Marktführer für hochentwickelte Verbindungstechnologie und Fluid-Handling-Systeme entschieden, ab Anfang nächster Woche in den Regionen EMEA und Amerika Schichten zu reduzieren und in ihren Werken Produktionen zu unterbrechen. Die Dauer dieser Maßnahmen hängt von der weiteren Entwicklung der Nachfrage und der Corona-Krise ab. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch Werke in der Region Asien-Pazifik betroffen sein werden.Die Auswirkungen auf die Geschäftszahlen 2020 müssen noch ermittelt werden. Sie werden voraussichtlich unter der zuletzt bekannten Markterwartung liegen.Die für den 14. Mai 2020 geplante Hauptversammlung soll auf den 30. Juni 2020 verschoben werden. Aus heutiger Sicht soll der Hauptversammlung vorgeschlagen werden, für das Geschäftsjahr 2019 die Dividende auszusetzen.Kontakt: Andreas Trösch Vice President Investor Relations E-Mail: Andreas.Troesch@normagroup.com Tel.: +49 152 091 036 1918.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: NORMA Group SE Edisonstr. 4 63477 Maintal Deutschland Telefon: +49 6181 6102 741 Fax: +49 6181 6102 7641 E-Mail: ir@normagroup.com Internet: www.normagroup.com ISIN: DE000A1H8BV3 WKN: A1H8BV Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1001261Ende der Mitteilung DGAP News-Service1001261 18.03.2020 CET/CEST