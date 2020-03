Die kurze Einschätzung der Lage Der DAX hat sich in einer kleinen Seitwärtskorrektur festgebissen, die zumindest ein weiteres Tief erwarten lässt. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich am Ende der blauen C/lila X aus dem Big Picture und hat mit der Bildung einer neuen unteren lila Eindämmungslinie auch bereits alle seine Vorgaben angearbeitet. ...

