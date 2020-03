Erstmals seit dem 2. Februar des Jahres 2017 hat der US-Leitindex Dow Jones an diesem Mittwoch unterhalb der Marke von 20.000 Punkten geschlossen. Im Laufe der Sitzung hatte der meistbeachtete Aktienindex der Welt sogar die Marke von 19.000 Punkten unterschritten. Ein Intraday-Reversal verhinderte Schlimmeres. Die Amerikaner bestätigen, dass sie keine zwei Tage durchhalten. Auf einen Gewinntag folgt immer ein Verlust. Am Dienstag hatte der Dow Jones noch um über 1.000 Punkte zugelegt. Am Mittwoch ...

