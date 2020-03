Das TS4-A-S (Sicherheits-Add-on) erfüllt die Anforderungen an eine schnelle Abschaltung auf Modulebene und die globalen Sicherheitsanforderungen als UL-Systemzertifizierung für NEC 2014, 2017 und 2020.

Tigo Energy, Inc., Pionier des intelligenten modularen Flex MLPE, kündigte heute eine neue Ergänzung der TS4-Plattform als Add-on an das TS4-A-S. Diese zusätzliche Sicherheitslösung ist die einzige UL-systemzertifizierte Multi-Anbieter-Lösung für schnelle Abschaltung auf Modulebene (Module-Level Power Electronic, MLPE) auf dem Solarmarkt. Die Sicherheitslösung von Tigo erfüllt NEC 2014, 2017 und 2020 mit mehr als 100 Wechselrichtern für Privat-, Gewerbe- und Industriekunden sowie Versorgungsunternehmen.

The TS4-A-S provides module-level shutdown when installed on each PV module and accompanied by Tigo's communication accessories. Production data can be analyzed via Tigo's SMART Website or App when connected to the cloud. Now taking orders for the TS4-A-S worldwide. (Photo: Business Wire)