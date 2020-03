DGAP-News: SGL Carbon SE / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung SGL Carbon SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 22.04.2020 in Wiesbaden mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2020-03-19 / 06:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SGL Carbon SE Wiesbaden ISIN DE0007235301 WKN 723530 Absage der für den 22. April 2020 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung Die mit Veröffentlichung im Bundesanzeiger vom 12. März 2020 für Mittwoch, den 22. April 2020, 10.00 Uhr, einberufene ordentliche Hauptversammlung der SGL Carbon SE wird abgesagt; sie wird daher nicht stattfinden. Die im Bundesanzeiger am 12. März 2020 bekannt gemachte Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung ist damit gegenstandslos. Sobald ein neuer Termin für die ordentliche Hauptversammlung feststeht, wird eine neue Einladung zur Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemacht werden. Die Absage erfolgt aufgrund der jüngsten Maßnahmen des Bundes, der Länder und Kommunen im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Corona-Virus (SARS-CoV-2) sowie der Einschätzung des Robert-Koch-Instituts und der zuständigen Behörden, dass in den kommenden Wochen die Infektionen in Deutschland nochmals ansteigen werden. Für die SGL Carbon SE hat die Gesundheit der Aktionärinnen und Aktionäre, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie aller an der Hauptversammlung beteiligten Dienstleister oberste Priorität, so dass sich der Vorstand zu der Absage der ordentlichen Hauptversammlung am 22. April 2020 entschlossen hat. Wiesbaden, März 2020 *SGL Carbon SE* _Der Vorstand_ 2020-03-19 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SGL Carbon SE Söhnleinstr. 8 65201 Wiesbaden Deutschland E-Mail: magdalena.szwed@sglcarbon.com Internet: http://sglcarbon.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1001425 2020-03-19

