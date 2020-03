Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

REIMANN - JAB, die Investment-Holding der Unternehmerfamilie Reimann, lässt sich von der Börsenbaisse durch die Coronakrise nicht schrecken: Der Börsengang des Kaffeegeschäfts soll noch in diesem Jahr erfolgen. Das sagte Peter Harf, Chairman der JAB Holding. (Handelsblatt S.18)

HORNBACH - Der Baumarktbetreiber Hornbach wird einen Teil seiner Märkte auch sonntags öffnen. "Nicht alle, aber viele der stark frequentierten Märkte" sagte ein Sprecher. Die genauen Standorte und Öffnungszeiten hängen nach seinen Worten von den gerade ausgearbeiteten Vorgaben der Bundesländer ab. Die Bundesregierung hatte am Montag Bau- und Gartenmärkte ausdrücklich von der Schließungsverfügung ausgenommen, solange sie den Auflagen zur Hygiene und der Steuerung des Zutritts zur Vermeidung von Warteschlangen nachkommen. (FAZ S. 24)

BAYER - Der Pharmakonzern Bayer fährt die Produktion einer alten Malaria-Arznei wieder hoch: Sie soll den Verlauf der Lungenkrankheit Covid-19 verbessern. Bei einem ähnlichen Mittel gibt es bereits eine hohe Nachfrage. (Handelsblatt S. 22)

WINTERSHALL DEA - Die Coronakrise hat auch Deutschlands Öl- und Gaskonzern Wintershall Dea im Griff. Jahrespressekonferenz und Investorenmeeting verlegte CEO Mario Mehren ins Internet - und am Nachmittag informierte er rund 1.800 Mitarbeiter per Videoschalte von Argentinien bis Russland über die aktuelle Lage. Die ist für das Unternehmen durch den Preisrutsch am Ölmarkt zusätzlich schwierig, wie Mehren im Interview mit dem Handelsblatt erklärt. "Wir sind im kontrollierten Ausnahmezustand". (Handelsblatt S. 26/Börsen-Zeitung S. 9)

CUREVAC - Das Biotech-Unternehmen Curevac macht Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff. "Wir kommen gut voran. Schon bald können wir in präklinische Tests gehen und den Impfstoff an Tieren testen. Im Sommer können wir die klinischen Tests am Menschen starten. Dabei müssen wir vor allem die richtige Dosis finden", sagte Friedrich von Bohlen, Geschäftsführer von Dietmar Hopps Beteiligungsgesellschaft Dievini. Dievini hält 82 Prozent an dem Impfstoff-Entwickler Curevac, bei dem Bohlen auch im Aufsichtsrat sitzt. (Rheinische Post)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/pi/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2020 01:21 ET (05:21 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.