Auf Bazooka folgt PEPP. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein neues 750 Milliarden Euro schweres Notkaufprogramm namens PEPP ins Leben gerufen. EZB-Chefin Christine Lagarde zeigt sich voll entschlossen, "so viel wie nötig und so lange wie nötig" zu tun, um die Folgen der Coronavirus-Pandemie einzudämmen. Dämmt sie damit auch die Verluste beim DAX ein?Die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie sind kaum abzuschätzen. Im Kampf gegen sie hat die ...

