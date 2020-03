Was in dreieinhalb Jahren wertmäßig aufgebaut wurde, ist in den vergangenen 24 Tagen verschwunden. Ab nächster Woche läuft am Broadway das Musical: Einmal Milliardär und zurück! Einen solchen Börsenzyklus hat es noch nie gegeben. Damit kann der nächste beginnen, was sich im Ansatz erkennen lässt.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!