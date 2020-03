Wir alle wussten, dass dieser Tag kommen würde, also neigen wir unsere Köpfe in Ehrfurcht vor dem, was als der längste Bullenmarkt der Geschichte in Erinnerung bleiben wird. Am 11. März 2020, schloss der Dow Jones Industrial Average (WKN:969420) mit 1.465 Punkten oder fast 5,9 % Verlust. Noch wichtiger ist, dass er das wichtige psychologische Niveau durchbrach, mehr als 20 % unter seinem Allzeit-Schlusshoch zu schließen. So ist es, Leute - der Dow Jones befindet sich offiziell in einem Bärenmarkt. ...

