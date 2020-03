FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.03.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 19.03.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

IHA XFRA HK0606037437 CHINA AGRI INDS HLD.

S4VC XFRA GB00B5ZN1N88 SEGRO PLC LS-,10

H4W XFRA BMG507361001 JARDINE MATH. HLDG DL-,25

JSL XFRA BMG507641022 JARDINE STRAT.HLDG DL-,05

2IN XFRA US4511001012 ICAHN ENTERPRISES L.P.

2P4 XFRA DK0011048619 BIOPORTO A/S B DK 1

