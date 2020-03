Zug (awp) - Der Mischkonzern Metall Zug hält trotz der aktuellen Marktturbulenzen am Börsengang der Haushaltgerätesparte V-Zug fest. Als erster Handelstag an der Schweizer Börse SIX ist der 25. Juni 2020 vorgesehen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Entsprechende Pläne waren vor rund einem Jahr erstmals genannt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...