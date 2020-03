Der US-Marktforscher Nielsen Holdings PLC (ISIN: GB00BWFY5505, NYSE: NLSN) zahlt am heutigen Donnerstag eine Quartalsdividende von 6 US-Cents je Aktie an seine Anteilseigner aus. Record date war der 5. März 2020. Auf das Jahr gerechnet zahlt Nielsen 0,24 US-Dollar an die Investoren. Damit beträgt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Börsenkurs von 16,08 US-Dollar (Stand: 18. März 2020) 1,49 Prozent. Im März ...

