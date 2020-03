Basel (awp) - In Japan dürfen künftig Kleinkinder von unter zwei Jahren mit der Novartis-Gentherapie Zolgensma behandelt werden, wenn sie an der erblichen Muskelerkrankung spinale Muskelatrophie (SMA) leiden. Wie aus der Mitteilung von Novartis am Donnerstag hervorgeht, dürfen auch Kleinkinder behandelt werden, die bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...