Die US-Notenbank hat auf vollen Krisenmodus umgeschaltet und den Leitzinskorridor überraschend deutlich auf 0% bis 0,25% gesenkt. Ob diese Maßnahme ausreicht, die Finanzmärkte mittelfristig zu stabilisieren, schätzt Dr. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, in der aktuellen Sendung ein.