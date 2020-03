EZB startet Notfall-Anleihekaufprogramm über EU750 MilliardenROSE SW - Zur Rose Gj Ebit-Verlust CHF45,7 MioSPI AV - S Immo steigert Nettogewinn in 2019 auf Rekord von EU213,3 Mio Böersen-Zeitung: Kanzlerin mahnt zu mehr Disziplin in der Corona-Krise LHA - LUFTHANSA LÄSST ZEITWEISE 700 IHRER 763 FLUGZEUGE AM BODENLufthansa kann Ausmaß des Gewinneinbruchs 2020 nicht ermessen HEI - HEIDELBERGCEMENT WILL DIVIDENDE 5% ERHÖHEN AUF EU2,20/AKTIEMOR - MorphoSys 2020 Umsatz Prognose schlägt ErwartungenBOSS - Hugo Boss kippt Prognosen, schließt Läden, sichert Free Cashflow VOS - VOSSLOH GJ DIV/AKTIE €1,00, ERW. €0,86 RN - KRONES SIEHT GJ EBT-MARGE VON 3,2% BIS 3,7% NOEJ ...

