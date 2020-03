flatex Morning-news: Der Deutsche Aktienindex schloss am Mittwoch via Xetra mit ...

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex schloss am Mittwoch via Xetra mit einem Kursverlust von 5,56 Prozent bei 8.441,71 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug 6,57 Milliarden Euro. Auch die restlichen umsatzstarken europäischen Leitindizes brachen allesamt ein. Der französische CAC40 fiel in Paris um 5,94 Prozent auf 3.754,84 Punkte. Der EuroStoxx50 ging mit einem Minus von 5,72 Prozent bei 2.385,82 Zählern aus dem Handel. Das Corona-Virus breitete sich in den letzten Tagen in hohem Tempo in Europa aus. Mittlerweile gibt es in ganz Europa mehr bestätigte Infektionen als in China. Ein EU-Land nach dem anderen ergreift drastische Maßnahmen zur Eindämmung. Neben den Ausgangssperren in Italien und Spanien, gibt es zum Beispiel nun auch Ausgangsperren in Belgien und Frankreich. Die wirtschaftlichen Auswirkungen sind enorm, erst recht in einem so stark vom Export abhängigen Deutschland. Am Mittwoch überschlugen sich die Prognosen eine Reihe von Wirtschaftsforschungsinstituten, Investmentbanken, der EZB und auch des deutschen Bankenverbands. Durchweg waren die Schätzungen der Experten als mehr als nur düster zu bezeichnen. ?Tiefrot? sieht es für Deutschland aus, wenn man die Prognosen des deutschen Bankenverbandes heranzieht. Der Bankenverband prognostiziert ein BIP-Minus von 4 bis 5 Prozent für 2020. Auch Chinas Wirtschaft wird dramatisch einbrechen. Die neueste Prognose von Goldman Sachs sieht das BIP im Reich der Mitte im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreswert um 9 Prozent einbrechen. Für das Gesamtjahr 2020 geht Goldman Sachs für China nur noch von einem Plus von 3,0 Prozent aus. Allein dies wird die Weltkonjunktur enorm Punkte kosten, denn China steht beinahe für ein Fünftel der Weltwirtschaftsleistung. An der Wall Street beendeten die führenden US-Indizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 den Handelstag mit starken Kursverlusten. Am stärksten verlor der Dow Jones, der um 6,30 Prozent auf 19.898,92 Punkte absackte.

Am heutigen Donnerstag steht um 10:00 Uhr die ifo-Konjunkturprognose an und aus den USA werden um 13:30 Uhr gleichzeitig die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe der Vorwoche, der Philadelphia Fed Index für das Verarbeitende Gewerbe im März und die Leistungsbilanz für das vierte Quartal ausgewiesen. Von der Unternehmensseite wurde am Morgen Jahreszahlen von Deutsche Lufthansa und HeidelbergCement ausgewiesen. Quartalsberichte werden zudem von Accenture, Darden Restaurants, Lennar, Momo, Cintas und Ollie's Bargain Outlet erwartet.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte wiesen am Morgen allesamt Kursverluste auf - der Nikkei225 verlor über 1 Prozent, der australische ASX200 sogar über drei Prozent an Wert. Die US-Futures notierten während der asiatischen Handelszeit ebenso durchweg mit hohen Kursverlusten von über 2 Prozent. Die ersten DAX-Indikationen lagen bei rund 8.285 bis 8.325 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Mittwoch via Xetra mit einem hohen Kursverlust von 5,56 Prozent bei 8.441,71 Punkten. Ausgehend vom letzten Verlaufstief des 16. März 2020 bei 8.255,65 Punkten bis zum jüngsten Zwischenhoch des 17. März 2020 bei 9.145,93 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite zu ermitteln. Die Widerstände wären bei 8.596/8.701/8.806/8.936/9.146 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 9.356/9.486/9.696 und 9.826 Punkten zu ermitteln. Die Unterstützungen kämen bei 8.256 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 8.045/7.915/7.705/7.575 und 7.365 Punkten in Betracht.

