ZÜRICH (Dow Jones)--Die Schweizer Großbank Credit Suisse ist gut in das laufende Jahr gestartet. Ungeachtet der Corona-Viruspandemie und des deswegen volatilen Marktumfelds habe sich die Rentabilität im ersten Quartal weiter verbessert, teilte die Bank anlässlich der Morgan Stanley European Financials Conference in London am Donnerstag mit. Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die künftigen Ergebnisse seien aber zum jetzigen Zeitpunkt noch schwer abzuschätzen.

In den ersten beiden Monaten liege der Vorsteuergewinn über den 1,06 Milliarden Schweizer Franken, die im gesamten ersten Quartal 2019 berichtet worden seien, erklärte die Credit Suisse weiter. Die Bank profitiere weiter von der Stärkung der Kapitalbasis seit Beginn der Restrukturierung im Herbst 2015 sowie der Neuausrichtung des Geschäfts auf das Wealth Management. Die Handelserträge seien höher als im Vorjahr.

March 19, 2020 03:06 ET (07:06 GMT)

