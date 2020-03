DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages Frühlingsanfang geschlossen.

TAGESTHEMA

In der Coronavirus-Krise hat der US-Kongress ein 100 Milliarden Dollar schweres Hilfspaket verabschiedet, das unter anderem kostenlose Virustests und eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall sicherstellt. Der Senat stimmte am Mittwoch für das Gesetz, das bereits vergangene Woche das Repräsentantenhaus passiert hatte. Es soll zahlreichen Arbeitern und Angestellten bis zu zwei Wochen Lohnfortzahlung bei einer möglichen oder bestätigten Infektion mit dem Coronavirus garantieren. Auch soll die Arbeitslosenversicherung gestärkt werden. Die Trump-Regierung berät mit dem Kongress bereits über ein gigantisches neues Hilfspaket. Geplant sind unter anderem direkte Zahlungen an die Bevölkerung in Form von Schecks, die Rede ist von jeweils 1.000 Dollar. Vorgesehen sind auch Milliardenhilfen für die Luftfahrtbranche. Dieses Nothilfepaket könnte einen Umfang von mehr als einer Billion Dollar haben.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

Keine wichtigen Termine angekündigt.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 13:30 Leistungsbilanz 4Q PROGNOSE: -110,00 Mrd USD zuvor: -124,09 Mrd USD 13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 211.000 13:30 Philadelphia-Fed-Index März PROGNOSE: 9,0 zuvor: 36,7 15:00 Index der Frühindikatoren Februar PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 2.387,00 -1,18% Nasdaq-100-Indikation 7.175,00 -0,99% Nikkei-225 16.552,83 -1,04% Hang-Seng-Index 21.692,64 -2,69% Kospi 1.457,64 -8,40% S&P/ASX 200 4.782,90 -3,44%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit erneut tiefroten Vorzeichen zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte am Donnerstag. Die sich immer mehr verstärkenden Sorgen vor einer weltweiten Rezession vor dem Hintergrund einer nahezu ungebremsten Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie drücken weiter auf das Sentiment. In Europa sind inzwischen mehr Menschen an dem neuartigen Coronavirus gestorben als in Asien. Und auch in den USA breitet sich das Virus immer stärker aus. Dazu kommen sehr schwache Vorgaben von der Wall Street, auch wenn sich die Indizes deutlich von ihren Tagestiefs erholen konnten. Die Notenbanken versuchen weiter gegenzusteuern, entweder mit Notzinssenkungen oder mit umfangreichen geldpolitischen Maßnahmen. So hat die Europäische Zentralbank (EZB) ein neues Anleihenkaufprogramm in Höhe von 750 Milliarden Euro aufgelegt, das die Wirtschaft der Eurozone vor dem sich weiter ausbreitenden Virus schützen soll. US-Präsident Trump soll zur Ankurbelung der Konjunktur auch auf "Helikoptergeld" in Form von Direktzahlungen setzen. Wie aus einem Memo des Finanzministeriums hervorgeht, in das das Wall Street Journal Einsicht hatte, plant die Regierung zwei Runden von Direktzahlungen in Höhe von insgesamt 500 Milliarden Dollar. In Seoul war der Aktienhandel zwischenzeitlich unterbrochen, nachdem der Kospi ein Minus von 8 Prozent verzeichnet hatte. Der Index brach schießlich um 8,4 Prozent ein. Die südkoreanische Regierung hatte am Vortag zwar ein Konjunkturpaket in Höhe von 9,5 Milliarden Dollar angekündigt, doch die Zahl der Neuinfizierungen in Südkorea nimmt weiter stark zu. In Sydney fiel der Leitindex S&P/ASX-200 um 3,4 Prozent. Auch die australische Notenbank hat die Zinsen gesenkt, um die negativen Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie abzufedern.

US-NACHBÖRSE

Die US-Automobilhersteller standen am Mittwoch im Fokus. General Motors, Ford und Fiat Chrysler haben gemeinsam beschlossen, ihre Produktionsstätten in den USA, Kanada und Mexiko vorübergehend zu schließen, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu unterbinden. Für die Ford-Aktien ging es auf investing.com um 10,5 Prozent auf 1,00 Dollar nach oben. Allerdings waren die Papiere im regulären Handel um über 12 Prozent gefallen. Die Papiere von General Motors gewannen 2,4 Prozent auf 17,20 Dollar, die Titel von Fiat Chrysler zeigten sich unverändert. Die Aktien von Walt Disney verzeichneten ein Plus von 1,4 Prozent auf 90 Dollar und erholten sich damit leicht von ihrem fünfprozentigen Absturz im regulären Handel. Die Ratingagentur Fitch hat den Ausblick für den Medienkonzern auf "negativ" von zuvor "stabil" gesenkt. Die Analysten rechnen wegen der Coronavirus-Pandemie kurzfristig mit deutlichen negativen Auswirkungen auf die operative Entwicklung.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 19.898,92 -6,30 -1.338,46 -30,27 S&P-500 2.398,42 -5,17 -130,77 -25,76 Nasdaq-Comp. 6.989,84 -4,70 -344,94 -22,10 Nasdaq-100 7.175,18 -4,00 -298,77 -17,84 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,92 Mrd 1,96 Mrd Gewinner 186 1.817 Verlierer 2.853 1.202 Unverändert 7 31

Crash - Der Crash drückte den Dow phasenweise unter 19.000 Punkte. Gleichzeitig brach der Preis des US-Öls ein - in der Spitze um über 20 Prozent. Der Aktienhandel war zwischenzeitlich für 15 Minuten unterbrochen, nachdem der S&P-500-Index 7 Prozent eingebüßt hatte. Trotz einer Schlussrally, die die Verluste noch deutlich verringerte, wurde die Zwischenerholung vom Vortag damit zur Makulatur. Im Handel ging die Sorge um, dass ein von der US-Regierung geplantes Maßnahmenpaket nicht ausreichen wird, um die kaum absehbaren Folgen der Coronavirus-Pandemie in den Griff zu bekommen. "Die alles überragenden fundamentalen Fragen, wann die Virus-Pandemie abklingen wird und wie kleinere Unternehmen und ihre Beschäftigten das überstehen, bleiben unbeantwortet. Erst wenn eine Lösung näher rückt, werden die Märkte einen Boden finden" kommentierte Anlageexperte James Meyer von Tower Bridge Advisors die Stimmungslage. Schwächster Sektor war die Autobranche. Die drei großen US-Hersteller schließen Kreisen zufolge ihre US-Produktionsstätten zeitweise. Der S&P-500 Auto-Index brach um rund 17 Prozent ein. Tesla verloen 16 Prozent. Der Hersteller von Elektroautos muss auf Behördenanordung sein Werk im kalifornischen Freemont doch schließen. Die Boeing-Aktie stürzte um weitere fast 18 Prozent ab. Der Flugzeugbauer hatte sich für ein 60 Milliarden Dollar schweres Rettungsprogramm für die Flugzeugbranche ausgesprochen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,54 5,5 0,49 -65,9 5 Jahre 0,81 7,2 0,74 -111,2 7 Jahre 1,10 11,2 0,99 -114,7 10 Jahre 1,20 11,8 1,08 -124,6 30 Jahre 1,80 10,9 1,69 -126,8

Trotz der Verluste an den Aktienmärkten wurden auch Anleihen verkauft, die in Krisenzeiten eigentlich als sicherer Hafen gelten. Bereits am Dienstag hatten die Renditen den größten Eintagessatz nach oben gemacht seit 1987. Auslöser war die Erwartung, dass das staatliche Maßnahmenpaket eine stark steigende Mittelaufnahme zur Finanzierung nach sich ziehen dürfte. Beobachter sprachen daneben auch von Notverkäufen in allen Anlageklassen, also auch bei Anleihen. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen machte erneut einen kräftigen Satz nach oben um 12 Basispunkte auf 1,20 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 9:07 Uhr % YTD EUR/USD 1,0928 -0,0% 1,0931 1,0966 -2,6% EUR/JPY 118,64 +0,5% 118,09 117,88 -2,7% EUR/GBP 0,9432 +0,4% 0,9391 0,9112 +11,4% GBP/USD 1,1582 -0,5% 1,1636 1,2029 -12,6% USD/JPY 108,62 +0,6% 108,02 107,48 -0,1% USD/KRW 1276,20 +1,6% 1256,53 1249,65 +10,5% USD/CNY 7,0702 +0,3% 7,0474 7,0200 +1,5% USD/CNH 7,1007 +0,4% 7,0704 7,0460 +1,9% USD/HKD 7,7647 -0,0% 7,7653 7,7674 -0,3% AUD/USD 0,5767 -0,4% 0,5789 0,5964 -17,7% NZD/USD 0,5690 -0,7% 0,5732 0,5899 -15,5% Bitcoin BTC/USD 5.378,01 +0,6% 5,348.26 5.134,01 -25,4%

Der Dollar legte weiter kräftig zu und profitierte von seinem Ruf als sicherer Hafen und den sprunghaft gestiegenen US-Renditen. Der Dollar-Index machte weitere 1,5 Prozent gut. Der Euro glitt weiter ab auf zuletzt 1,0887, verglichen mit über 1,13 vor Wochenfrist. Derweil war das Pfund Sterling in Dollar so billig wie zuletzt vor 35 Jahren. Beobachter sehen weiter Aufwertungspotenzial im Greenback. Sollte die Nachfrage für den US-Dollar als vermeintlich sicherer Hafen andauern, dann könne der Euro in Richtung der Marke von 1,05 Dollar fallen, so Derek Halpenny, Head of Research for Global Markets bei MUFG.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD Brent/ICE 26,58 24,88 +6,8% 1,70 -58,9%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 19, 2020 03:07 ET (07:07 GMT)

Der US-Ölpreis kannte auf dem Weg nach unten kaum noch ein Halten. Der Preis der Sorte WTI lag im späten US-Geschäft rund 16,5 Prozent niedriger bei 22,49 Dollar. Brent-Öl hielt sich mit einem Minus von gut 9 Prozent etwas besser. Auf die WTI-Preise drückten zusätzlich US-Lager- und Produktionsdaten. Erstere zeigten den achten Wochenanstieg in Folge. Zugleich erreichte die US-Ölförderung in der Vorwoche den erst im Vormonat aufgestellten Rekordwert von 13,1 Millionen Barrel pro Tag. Analysten sprachen von der düstersten Nachfragesituation, die man seit langem gesehen habe. Wegen der Coronavirus-Pandemie gebe es einen simultanen Einbruch der Nachfrage nach Kerosin für den Flugverkehr, nach Benzin, nach Treibstoff für Schiffe, nach Öl für die Chemieindustrie und zur Energiegewinnung. Hinzu kommt laut Analystin Louise Dickson von Rystad Energy, dass weder Saudi-Arabien noch Russland in ihrem Streit davon abrücken dürften, die Ölförderung zu erhöhen. Die Ölpreise erholten sich im asiatischen Handel leicht von ihrem Absturz am Vortag.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.489,79 1.486,35 +0,2% +3,45 -1,8% Silber (Spot) 12,04 12,07 -0,2% -0,02 -32,5% Platin (Spot) 626,80 625,90 +0,1% +0,90 -35,1%

Der Goldpreis gab wieder nach. Die Feinunze verbilligte sich um 44 Dollar auf 1.489. Hier war unter anderem weiter von Notverkäufen als Belastungsfaktor zu hören. Auch der weiter steigende Dollar und insbesondere die anziehenden Anleiherenditen drückten auf den Preis, weil das zinslose Gold damit an Attraktivität verliert.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

GELDPOLITIK EUROPA

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ein neues Anleihenkaufprogramm in Höhe von 750 Milliarden Euro vorgestellt, das die Wirtschaft der Eurozone vor dem sich ausbreitenden Coronavirus schützen soll.

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat ihren Leitzins bereits zum zweiten Mal in diesem Monat um 25 Basispunkte auf ein Rekordtief von 0,25 Prozent gesenkt. Die Notenbank will zudem auch auf unkonventionelle Maßnahmen zurückgreifen, da das Land wegen der Pandemie in die erste Rezession seit Anfang der 1990er Jahre zu rutschen droht.

GELDPOLITIK BRASILIEN

Brasiliens Zentralbank hat den Leitzins SELIC auf 3,75 von 4,25 Prozent gesenkt.

AUTOBRANCHE USA

Die drei großen US-Hersteller schließen Kreisen zufolge ihre US-Produktionsstätten zeitweise. Die Führungskräfte von General Motors, Ford und Fiat Chrysler hätten die Entscheidung am Mittwoch nach Gesprächen mit Gewerkschaftsführern getroffen, sagten mit der Situation vertraute Personen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2020 03:07 ET (07:07 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.