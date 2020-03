Das irische Pharmazieunternehmen Allergan Plc (ISIN: IE00BY9D5467, NYSE: AGN) schüttet eine vierteljährliche Dividende von 74 US-Cents je Aktie an seine Investoren aus. Die Auszahlung für das zweite Quartal erfolgt am Abschlussdatum der anstehenden Übernahme von AbbVie oder wird am 15. Juni ausgezahlt, falls der Abschluss noch nicht erfolgt ist. Record date ist der 16. April 2020. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet ...

