Am Montag über 44 Prozent Plus, am Dienstag über 54 Prozent Zuwachs und gestern zeitweise wieder knapp 30 Prozent fester - für die BioNTech-Aktie ist es bisher eine Woche wie im Traum. Im bisherigen Wochenverlauf legte BioNTech bereits das Zweieinhalbfache an Wert zu. Kurstreiber ist nach wie vor die Aussicht auf eine Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus. Dabei sollen die in den letzten Tagen vereinbarten Kooperationen mit Pfizer und Fosun Pharma helfen. EUWAX Der Autor stellt hier ...

