Am letzten Wochenende hatten wir den Abonnenten der RuMaS Trading-Tipps eine Trading-Idee mit MorphoSys ISIN: DE0006632003 präsentiert. In unserer Stellungnahme hatten wir geschrieben: "MorphoSys befindet sich seit Mitte Januar nach einem Hoch bei 146,30 Euro im Abwärtstrend und ist am Freitag an der Schlüsselstelle bei 80 Euro angekommen. An dieser Unterstützung wird sich entscheiden ob es zurück in den Aufwärtstrend geht oder ob der Fahrstuhl weiter ...

