Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die gestrigen Kursverluste haben den Abstand zur 200-Tage-Linie (akt. bei 12.537 Punkten) beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) auf 33% anschwellen lassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. So tief unter der meistbeachteten Glättungslinie notiert hätten die deutschen Standardwerte lediglich in der Finanzmarktkrise und nach dem Platzen der Technologieblase zu Beginn des Jahrtausends. ...

