Die Deutsche Bank sieht wegen der Corona-Krise laut Aussage des Vorstands derzeit keine größeren Auswirkungen aufs Geschäft: "Wir kommen relativ stabil durch diese Tage", sagte Deutsche-Bank-Vorstand Fabrizio Campelli auf einer Branchenkonferenz in London. Einen Anlass für eine Prognosesenkung sehe er daher nicht. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters."Es gibt aktuell definitiv keine Notwendigkeit an unseren kurzfristigen Zielen für Kapital und Kosten zu rütteln," so Campelli, der im Vorstand ...

