MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Hugo Boss nach der Gewinnwarnung vorerst auf "Add" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Bekleidungskonzern leide wegen der Corona-Krise unter den Filialschließungen im stationären Handel zunächst in China und nun auch noch in Europa, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies lasse sich nicht im wesentlich kleineren Online-Geschäft kompensieren. Während die Miete und die Belegschaft der geschlossenen Filialen weiter gezahlt werden müssten, sei ungewiss, wie lange die Schließung andauere und wie schnell sich die Geschäfte nach einer Wiederaufnahme erholen könnten./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2020 / 07:28 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2020 / / CET



DE000A1PHFF7

