Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Krise an den Aktienmärkten hält an. Gestern rauschten die Börsen wieder in die Tiefe. Die EZB versucht mit aller Macht die Wirtschaft zu stützen. Über Nacht schnürte die Notenbank ein neues Maßnahmenpaket. Bei den Einzelthemen geht es heute um Gold, Öl, ExxonMobil, Amazon, Walmart, Airbus, HelloFresh, die Deutsche Lufthansa, Hugo Boss und Zur Rose. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.