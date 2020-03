Die mit dem Management vereinbarte Regelung greife für die Zeit vom 1. April bis zum 30. September, hiess es in einer Information von Konzernbetriebsratschef Frank Jakobi an die Mitarbeiter. Das Unternehmen will demnach über die gesamte Phase verschieden hohe Anteile von Kurzarbeit in verschiedenen Bereichen einführen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...