X-FAB bietet eine Großserienfertigung von SiC-Halbleitern an, um somit einen schnell wachsenden Bedarf zu decken. X-FAB Silicon Foundries SE treibt die Einführung der Siliziumkarbid-Technologie (SiC) voran. Das Unternehmen bietet Foundry-Dienstleistungen für SiC-Epitaxie (SiC-Epitaxie auf SiC-Substrate) an, die parallel zu den vorhandenen Silizium-Prozessen in der gleichen Produktionslinie laufen. Damit kann X-FAB SiC-Prozesse in der Output-Größenordnung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...