Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) befindet sich weiterhin im freien Fall und steuert bereits die Marke von 8.000 Punkten an, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. Am Vortag sei der DAX bei 8.441 Punkten aus dem Handel gegangen, vorbörslich zeige sich der Leitindex am frühen Donnerstagmorgen bereits im Bereich von 8.100 Punkten tiefer. ...

