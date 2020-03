Allianz 1.40% ChitaSchimpanse (PZZW6CVB): https://www.godmode-trader.de/analyse/allianz-was-fuer-ein-abverkauf,8214724 (19.03. 09:06) >> mehr comments zu Allianz: www.boerse-social.com/launch/aktie/allianz_se Roche GS 11.54% eicki (WIKI2021): Heute wurde für Roche die Dividende gutgeschrieben (9,00 CHF pro Aktie). Es wurden 15% Quellensteuer abgezogen, aber die deutsche Kapitalertragsteuer von 25% sowie der Soli fallen innerhalb des wikifolios nicht an. Insgesamt gingen 130,55 Euro ins Cash. Die Dividendenrendite auf Basis Schlusskurs Swiss Exchange von gestern (290,20 CHF) liegt bei 3,1%. Die Dividendenerhöhung von 8,70 auf 9 CHF war die 33. Erhöhung in Folge. Bemerkenswert ist auch die Tatsache, dass Roche die Hauptversammlung (in der Schweiz ...

