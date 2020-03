Quickline ist in den vergangenen Jahren im Bereich Mobile kontinuierlich gewachsen. Aktuell telefonieren rund 60'000 Kunden mit Quickline Mobile.Nidau - Quickline verzeichnet zwei neue Partner für Mobiltelefonie: die Glattwerk AG in Dübendorf sowie die Evard Antennenbau AG in der Region Biel/Seeland. Damit wächst der Quickline-Verbund auf 25 Partner - unabhängige, lokal verankerte Energieversorger und Netzbetreiber - und baut die Marktposition im Bereich Mobile weiter aus. «Wir freuen uns sehr, dass wir Glattwerk und Evard für Quickline...

Den vollständigen Artikel lesen ...