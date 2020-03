Potsdam (ots) - Geldgeschenke zur Geburt, Jugendweihe, Konfirmation sind eine gute Alternative zu Sachgeschenken. Ein Geschenkbausparvertrag ist überzeugend und mal ein etwas anderes Geldpräsent.Bausparen für Kinder oder Enkelkinder ist eine flexible Anlageform, die mit dem Kind mitwächst und sich den Bedürfnissen anpasst. Je früher der finanzielle Grundstein für die Zukunft gelegt wird, desto eher ist eine Starthilfe in Form von Eigenkapital vorhanden. Wohnen wird unkompliziert und der Traum vom Eigenheim schneller verwirklicht. "Ein Bausparvertrag lohnt sich bereits mit kleinen Sparsummen. Junge Leute lernen früh, wie durch regelmäßiges Sparen ein kleines Vermögen aufgebaut wird und sich außerdem alle Vorteile des Bausparens nutzen lassen", erklärt Werner Schäfer, Vorsitzender des Vorstandes der LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG.Der Geschenkbausparvertrag wird durch Eltern, Großeltern oder Paten direkt auf den Beschenkten abgeschlossen. Sie legen das finanzielle Fundament mit einem Startguthaben oder übernehmen die monatlichen Einzahlungen für einen bestimmten Zeitraum. Je nach der vertraglichen Höchstgrenze können neben regelmäßigen eigenen Sparraten weitere Geldgeschenke zusätzlich eingezahlt werden. Auch der Beschenkte kann immer Sonderzahlungen leisten. Der Jugendliche verfügt über einen Grundstock als Eigenkapital und profitiert während der gesamten Laufzeit von den festgeschriebenen Zinsen. Für später sichert er sich die Option auf ein günstiges Bauspardarlehen. Dies erleichtert beispielsweise den Auszug aus dem Elternhaus in die eigenen vier Wände.Für Jugendliche ab 16 Jahren hat der Staat zusätzlich Geschenke vorgesehen. So erhalten junge Bausparer bereits Wohnungsbauprämie. Das können bis zu 45 Euro im Jahr sein. Es ist nicht entscheidend, ob das Geld selbst eingezahlt oder geschenkt wurde. Auszubildende und Berufseinsteiger nutzen zusätzlich die Arbeitnehmer-Sparzulage und die Wohn-Riester-Förderung.Pressekontakt:Ariane GreinerTel.: 0331 969 21 54Mail: ariane.greiner@lbs-ost.deOriginal-Content von: LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107633/4551730