Unterföhring (ots) - Verwandlungskünstler oder Wettverlierer? VoiceKids-Coach Sasha besticht in der fünften Ausgabe der Blind Auditions am Sonntag, 22. März 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1 mit einem für ihn ungewöhnlichen Auftritt. Anstatt seiner lässigen Baggy Jeans trägt er einen bonbonrosafarbenen Tüllrock und die zurückgegelte Haarpracht weicht einer feuerroten Langhaar-Mähne. Zusätzlich prangt auf dem Kopf des Popsängers ein glitzernder Einhorn-Haarreif. Vom sonst so coolen Look des Coaches bleibt nur die blaue Bomberjacke mit Tigermotiv.In seinem neuen Style fühlt sich Sasha pudelwohl: "Auch als gestandener Mann muss man mal einen Rock tragen können." Doch Coach-Kollege Florian Sump sieht ihn schon ganz andere Saiten aufziehen: "Der Tiger auf dem Rücken lässt ihn so ein bisschen aussehen wie eine Schläger-Prinzessin." Aber wie kommt der VoiceKids-Coach eigentlich zu seinem neuen Kleidungsstil? Möchte er mit seiner Wandelbarkeit bei den Talenten punkten? Oder hat er zu hoch gepokert und eine Wette gegen die anderen Coaches verloren?Das sind die Talente der fünften Blind Auditions von "The Voice Kids":Daniella (15, Hamburg), Vladi (14, Bad Wildungen/Hessen),Rosalie (13, Schwäbisch Hall/Baden-Württemberg),Henry (14, Bremen), Elin (10, Rain am Lech/Bayern),Gianna (12, Kornwestheim/Baden-Württemberg),Finley (13, Cottbus/Brandenburg), Alija (12, Kaunas/Litauen),Brianna (12, Wauna/Washington/USA), Marius (13, Niederdorf/Südtirol),Kira Mae (14, Börtlingen/Baden-Württemberg), Mariebelle (9, München),Lilith (10, Gelsenkirchen/Nordrhein-Westfalen)"The Voice Kids" immer sonntags, um 20:15 Uhr in SAT.1Mehr Infos finden Sie unter http://presse.sat1.de/TVK2020 Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank Wolkenhauer, Carina CastrovillariTel. +49 89 9507-1158, -1108Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comCarina.Castrovillari@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Jasmina WeissTel. +49 89 9507 1126Jasmina.Weiss@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4551753