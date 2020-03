Hamburg (ots) - Ein Virus legt unser Leben in Städten und Gemeinden weitgehend lahm - dazu gehört auch die Schließung von Kirchen. Damit das Glaubensleben in Deutschland mit Gottesdiensten weitergehen kann, bietet Bibel TV Live-Gottesdienste an.Beginnend mit dem kommenden Sonntag, den 22. März, überträgt Bibel TV zunächst bis einschließlich Ostern jeden Sonntag einen Gottesdienst live aus verschiedenen Kirchen unterschiedlicher Konfessionen.Am 22.03. startet Bibel TV mit dem Evangelischen Gottesdienst aus Lübeck-Lauenburg, der auch auf dem YouTube Kanal des Kirchenkreises zu sehen sein wird. Am 29.03. sehen Bibel TV Zuschauer dann eine katholische Messe live aus dem Kölner Dom. Die TV-Übertragungen beginnen jeweils um 10:00 Uhr; evangelische Gottesdienste dauern ca. 50 Minuten, katholische zwischen 70 und 90 Minuten.Neben den Live-Gottesdiensten zeigt Bibel TV sonntags eine Vielzahl weiterer Gottesdienste und Bibelkundesendungen.Zusätzlich bietet der Sender eine Livestreaming-Plattform für Gottesdienste an. Auf der Website www.bibeltv.de/live-gottesdienste (http://www.bibeltv.de/live-gottesdienste) übertragen verschiedene Gemeinden per Live-Stream ihre Gottesdienste und Heilige Messen.Diese Gemeinden sind auf der Internet-Plattform von Bibel TV vertreten:- Bistum Münster: Gottesdienst aus dem St.-Paulus-Dom Münster- Christengemeinde ecclesia Langenfeld- Diözese Rottenburg-Stuttgart: Dom St. Martin Rottenburg- Elim Kirche Hamburg-Mundsburg- Erzbistum Köln: Gottesdienst aus dem Kölner Dom- Move Church Wiesbaden- Langensteinbacher Höhe (LaHö) Karlsbad- Stift Heiligenkreuz (Heiligenkreuz im Wienerwald, Österreich)- Radio Horeb in Balderschwang- Kirche Lindenwiese Überlingen- WERA Forum Duisburg Ab nächsten Sonntag, den 22.03.2020, ergänzen folgende Gemeinden das Angebot:- Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg- Erzdiözese Salzburg: Gottesdienst aus dem Dom zu Salzburg- Hillsong Church Germany- ICF Berlin So entsteht hier eine konfessionsübergreifende Mischung, bei denen auch Gemeinden aus Österreich und der Schweiz dabei sind. Neben Gottesdiensten und Heiligen Messen überträgt Bibel TV von dort auch Gebetsstunden, Web-Seminare und Bible Studies.Weiterführende Links:Die vorliegende Pressemeldung ist auch hier aufrufbar: http://www.bibeltv.de/presse oder in der Bibel TV Presselounge: https://presse.bibeltv.de/index.phpÜber Bibel TV: Der christlich ausgerichtete Free-TV-Sender Bibel TV strahlt ein 24-stündiges Vollprogramm aus, das das gesamte Spektrum journalistischer und unterhaltender Sendeformate abbildet. Zu empfangen ist Bibel TV europaweit via ASTRA (SD, HD); in Deutschland, Österreich und der Schweiz über das digitale Kabel und IPTV, als Livestream im Web sowie in Deutschland über den neuen Antennenstandard DVB-T2 HD. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland halten je 12,75% der Anteile.Pressekontakt:Bibel TV Stiftung gGmbHWandalenweg 2620097 HamburgTel.: +49 (0) 40 / 44 50 66-17Fax: +49 (0) 40 / 44 50 66-18Email: presse@bibeltv.dewww.bibeltv.deOriginal-Content von: Bibel TV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55188/4551752