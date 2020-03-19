Anzeige
Mehr »
Login
Donnerstag, 19.03.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 623 internationalen Medien
+++ Das Puzzle setzt sich zusammen - Immer mehr Details über das Weltklasse-Nickelprojekt kommen rein +++
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1C7Q1 ISIN: AU000000UNV0 Ticker-Symbol: S5C1 
Frankfurt
19.03.20
10:24 Uhr
0,059 Euro
-0,016
-21,33 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
UNIVERSAL COAL PLC CDIS Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
UNIVERSAL COAL PLC CDIS 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,079
0,095
11:08
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
UNIVERSAL COAL
UNIVERSAL COAL PLC CDIS Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
UNIVERSAL COAL PLC CDIS0,059-21,33 %