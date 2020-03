Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert vom Bund ein Konjunkturpaket im Umfang von bis zu 150 Milliarden Euro, um die massiven wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abzumildern. Im bayerischen Landtag sagte Söder, dass Kredite alleine nicht genug seien, um Unternehmen zu helfen. "Wir brauchen auch weitere Soforthilfen für Betriebe national, die teilweise Übernahme von fälligen Mietzahlungen beispielsweise, von Darlehnszahlungen von Unternehmen insbesondere dann, wenn sie ihre Mitarbeiter in dieser Krise behalten werden", so Söder am Donnerstag in seiner Rede. Außerdem sollten Stromsteuern oder EEB-Umlagen in den nächsten drei Monaten ausgesetzt werden.

Der Bund hat den Unternehmen bislang unbegrenzte Kredite zugesagt. Die Garantiezusagen für die staatseigene KfW wurden erhöht und dadurch stehen zunächst Kredite im Umfang von einer halben Billion Euro zur Verfügung. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sagte am Donnerstag im Deutschlandfunk, dass Zuschüsse für Kleinstunternehmen denkbar seien.

In seiner Rede betonte Söder, dass in Bayern weitere Ausgangssperren möglichen seinen, um die Ausbreitung der Corona-Epidemie zu verlangsamen. Am Mittwoch hatte Bayern eine wegen der Ausbreitung des Virus eine Ausgangssperre für die Kleinstadt Mitterteich verhängt. Diese soll bis zum 2. April gelten. Bislang ist kein anderes Bundesland dem gefolgt. Man wolle erst abwarten, ob die Bürger den Aufforderungen zur Einschränkung der Sozialkontakte nachkommen, hieß es in einigen Bundesländern.

