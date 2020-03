Immobilienprojekte in Ostafrika und ein Gezeitenkraftwerk in der Bay of Fundy, Kanada, bieten Anlegern derzeit Beteiligungschancen abseits ausgetretener Pfade. Unser News-Überblick informiert Sie über aktuelle Entwicklungen in der Sachwertbranche.Scope: 2019 stieg das Platzierungsvolumen um 43 ProzentDas vergangene Jahr lief aus Sicht der Initiatoren recht gut: Wie das Analysehaus Scope ermittelt hat, investierten Privatanleger im Jahr 2019 rund 1,6 Milliarden Euro in insgesamt 58 geschlossene Publikums-AIF. Das platzierte Eigenkapitalvolumen stieg demnach um rund 43 Prozent gegenüber 2018 an. Die platzierungsstärksten Anbieter: Wealthcap (245 Millionen Euro), Deutsche Finance (191 Millionen Euro) und ZBI (164 Millionen Euro). Scope zufolge kann der Anstieg vor allem auf das größere Fondsangebot zurückgeführt werden. Der Löwenanteil entfiel erneut auf die Assetklasse Immobilien, welche mit 1,15 Milliarden Euro rund 73 Prozent des platzierten Eigenkapitals gestellt hat. Danach folgen Private-Equity-AIF mit rund 340 Millionen Euro platziertem Eigenkapital beziehungsweise einem Anteil von rund 22 Prozent. Auf dem dritten und vierten Platz folgen die Assetklassen Multi-Asset mit 46 Millionen Euro (Anteil von rund drei Prozent) und erneuerbare Energien mit 38 Millionen Euro (Anteil von rund zwei Prozent).

