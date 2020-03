Mit dem Einbruch an den Aktienmärkten wenden sich Investoren Direktinvestments in erneuerbare Energien zu. Das betrifft vor allem institutionelle Investoren. Das Virus Corona befeuert Investments in erneuerbare Energien. Das hat die Düsseldorfer Investmentfirma Aream festgestellt. Während Aktien und Anleihen im Zuge der Pandemie-Krise rasant an Wert verlören, blieben Investments in Erneuerbare Energien in ihrem Wert stabil, erklärte das Unternehmen. "Wir beobachten eine enorm verstärkte Nachfrage", ...

