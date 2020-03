Guten Morgen,jetzt also doch auch die EZB. Hat es vorige Woche noch geheißen, es sei nicht die Aufgabe der EZB, die Spreads zu verringern und die Ängste der Bevölkerung zu lindern, so ist offensichtlich im Zuge der US-Fed-Entscheidung ein Umdenken erfolgt. Mit geplanten oder beabsichtigten 750 Mrd. Euro an Anleihekäufen bis Ende des Jahres übertrumpft EZB-Chefin Christine Lagarde sogar das 60 Mrd. Euro/Monat Paket von Draghi.Ferner wird an weiteren Maßnahmen zur Abmilderung der Krisenfolgen gearbeitet, und es ist damit zu rechnen, dass diese in Kürze verkündet werden. Es gibt Meldungen, aus denen hervorgeht, dass es gestern Abend zu einer virtuellen Sitzung des EZB-Rates gekommen war, um dies zu entscheiden. Es sind also summa summarum an allen Fronten dieselben Reflexe, wie schon in der Finanzkrise erlebt.

