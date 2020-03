FRANKFURT (dpa-AFX) - Angesichts der Coronavirus-Pandemie legen die Sparkassen ihren Plan zur Schaffung eines Zentralinstituts vorübergehend auf Eis. "Es ist jetzt nicht die Zeit, sich mit den eigenen Strukturen zu beschäftigen. Jetzt muss die ganze Aufmerksamkeit unseren Kunden gehören", begründete der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV), Helmut Schleweis, am Donnerstag. Deshalb sei entschieden worden, das Projekt "mit Blick auf die aktuellen Handlungsnotwendigkeiten unserer Institute und der Entscheidungsträger vorläufig auszusetzen". Der Prozess werde wider aufgenommen, "sobald Corona besiegt ist".



Schleweis hatte kurz nach seinem Amtsantritt am 1. Januar 2018 die alte Idee einer Art "Super-Landesbank" wiederbelebt. Nach seiner Vorstellung könnten die Dekabank und die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) der Kern eines Zentralinstituts für die öffentlich-rechtliche Gruppe werden. Die beiden Frankfurter Institute loten seit einigen Wochen eine mögliche engere Zusammenarbeit aus. Aktuell gibt es in der Sparkassen-Finanzgruppe neben Deka und Helaba noch drei weitere große Häuser: die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), die BayernLB und die erst kürzlich mit Staatshilfen gerettete NordLB./ben/DP/mis