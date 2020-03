FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Sparkassen in Deutschland blicken nach einem einigermaßen stabilen Jahr mit Sorge in die Zukunft. "Die Ergebnisse der Sparkassen werden absehbar in den kommenden Jahren weiter unter Druck geraten", prognostizierte der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV), Helmut Schleweis, am Donnerstag. "Und dabei sind die jüngsten Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie noch gar nicht eingerechnet."



Im vergangenen Jahr machten die inzwischen 378 (Vorjahr: 384) öffentlich-rechtlichen Institute zwar mehr Kundengeschäft, aber wegen des Zinstiefs verdienten sie weniger daran. Es werde "immer schwieriger, den Erfolg im Markt auch in betriebswirtschaftlichen Gewinn umzumünzen", bilanzierte Schleweis. Zusammen kamen die Sparkassen in Deutschland nach vorläufigen Zahlen auf einen Jahresüberschuss von 1,8 Milliarden Euro. Damit lag der Gewinn - revidierten Zahlen zufolge - genau auf dem Niveau von 2018.