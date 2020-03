Zu Wochenbeginn war noch von einer Reduzierung der Schichten die Rede, am Mittwoch ging es in den USA dann Schlag auf Schlag. Zahlreiche Hersteller schließen nun doch ihre Werke. Honda und Toyota, beide mit Fällen von COVID-19 konfrontiert, kündigten die Einstellung der Produktion in Nordamerika ab dem 23. März an. Dem folgte Nissan, wo ein zweiwöchiger Shutdown am Freitag beginnen soll. In Detroit sperrte Volkswagen eine Niederlassung, weil bei einem Mitarbeiter ein Coronavirustest positiv ausfiel, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...