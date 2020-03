Trotz der Corona-Krise und den damit verbundenen Risiken kann Hexagon Composites einen neuen Großauftrag aus den USA vermelden. An der Börse findet die News regen Anklang, zur Stunde legt die Aktie an der Heimatbörse in Oslo rund acht Prozent zu. Ist das der Startschuss für die charttechnische Trendwende?Die Hexagon-Geschäftseinheit Agility Fuel Solutions hat von einem US-Transitbus-Kunden einen Auftrag für CNG-Kraftstoffspeichersysteme erhalten. Gegenwert: Zehn Millionen US-Dollar (etwa 115 Millionen ...

