FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutschen Sparkassen sehen sich gewappnet, um den von der Corona-Krise gebeutelten Unternehmen und Selbstständigen Unterstützung zukommen zu lassen. "Die wichtigste Aufgabe von Sparkassen und Landesbanken ist es, diesen Unternehmen und Freiberuflern durch dieses tiefe Tal zu helfen und sie vor einem wirtschaftlichen Absturz zu bewahren," sagte Helmut Schleweis, Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) bei einer virtuellen Pressekonferenz. Außerdem konzentrierten sich die Sparkassen darauf, eine leistungsfähige Finanz- und Zahlungsinfrastruktur aufrecht zu erhalten.

"Es ist sehr wichtig, dass die Hilfen schnell und wirksam bei den wirklich Betroffenen ankommen", sagte Schleweis. Nachdem die deutsche Kreditwirtschaft die notwendigen Modalitäten mit der KfW und in Abstimmung mit dem Bundesfinanzministerium vereinbart habe, seien Anträge für die Kunden ab Montag möglich.

Sparkassen könnten Unternehmen schnell Kredite zur Liquiditätsüberbrückung einräumen. Bei der Unterstützung von Unternehmen könne zudem mit Tilgungsaussetzungen gearbeitet werden. Details werde die KfW am Freitag vorstellen.

Die KfW werde für kleinere und mittlere Unternehmen, die durch die Krise in Finanzierungsschwierigkeiten geraten sind, ein neues Sonderprogramm mit erhöhter Risikotoleranz einführen. Außerdem würden für größere Unternehmen Direktbeteiligungen im Rahmen von Konsortialfinanzierungen angeboten.

Schleweis sagte, es sei in den nächsten Monaten mit einem "sehr spürbaren wirtschaftlichen Einbruch" zu rechnen, "weltweit, in Europa und in Deutschland - und das alles gleichzeitig."

Die Krise - die größte Herausforderung der letzten 60 Jahre - verschiebe "alle bisherigen Prioritäten", sagte Schleweis. "Und sie fordert völlig neues Denken von uns allen."

March 19, 2020

